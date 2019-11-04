Медведев сравнил цены на интернет в России и других странах

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия занимает пятое место в мире по количеству пользователей смартфонов. По его словам, безлимитный интернет обходится россиянам гораздо дешевле, чем пользователям других стран.
Медведев сравнил цены на интернет в России и других странах
  • РИА Новости

«Россия, как и другие страны, ищет пути адаптации к новой экономической реальности. На карте цифрового мира Россия находится на седьмом месте по вовлечённости людей в цифровую экономику, а по поводу пользователей смартфонов мы находимся на пятом месте, то есть, по сути, у нас пятое место по использованию различных гаджетов людьми», — приводит ТАСС слова его выступления на Деловом инвестиционном саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Кроме того, по информации премьера, стоимость безлимитного интернета в России в девять раз ниже, чем в Японии, и в 14 раз дешевле, чем в США.

«Мы активно развиваем инфраструктуру связи — свыше 85% населения нашей страны пользуется возможностями, связанными с мобильным интернетом, и приблизительно 70% взрослых россиян это делают каждый день», — сказал Медведев.

В конце октября российский премьер поручил выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний.

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