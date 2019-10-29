Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний. Соответствующий документ представлен на сайте правительства.
Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний
  • РИА Новости

«Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний», — говорится в одном из поручений по ускорению экономического роста.

Согласно документу, поручение необходимо выполнить к 1 июля 2020 года.

В июле «Яндекс» опроверг обвинения интернет-сервисов в ограничении доступа и нарушении закона о конкуренции.

СМИ писали, что Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru направили «Яндекс» претензии из-за ограничения доступа к их ресурсам.

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