Медведев поручил выровнять условия конкуренции для интернет-компаний

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил выровнять условия конкуренции для российских и зарубежных интернет-компаний. Соответствующий документ представлен на сайте правительства.

«Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России и ФАС России представить предложения по выравниванию условий конкуренции российских и иностранных интернет-компаний», — говорится в одном из поручений по ускорению экономического роста.

Согласно документу, поручение необходимо выполнить к 1 июля 2020 года.

В июле «Яндекс» опроверг обвинения интернет-сервисов в ограничении доступа и нарушении закона о конкуренции.

СМИ писали, что Avito, ЦИАН, Profi.ru, 2ГИС и Ivi.ru направили «Яндекс» претензии из-за ограничения доступа к их ресурсам.