В Москве назвали число раскрытых благодаря видеосистеме преступлений

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С начала 2019 года в Москве раскрыли более 3 тыс. преступлений благодаря использованию системы видеораспознавания лиц, заявили в пресс-службе столичного главка МВД России.

«На сегодня эта система работает эффективно. С начала 2019 года с помощью неё в столице было раскрыто 3249 преступлений», — цитирует представителя московской полиции ТАСС.

Он уточнил, что проект проводится в рамках правоохранительного сегмента программного комплекса «Безопасный город» и открывает новые возможности для розыска и задержания подозреваемых в преступлениях.

«Если раньше на инструктажах сотрудники правоохранительных органов информацию о разыскиваемых лицах получали в виде примет, фотокомпозиционных портретов на бумажных носителях, то сейчас появилась возможность этот процесс автоматизировать», — подчеркнули в МВД Москвы.

Ранее в Кремле высоко оценили эффективность системы распознавания лиц для обеспечения безопасности, розыска преступников и предотвращения террористических актов.

В августе НСН сообщала, что на 40 пешеходных переходах в Москве появится новая система безопасности с видеонаблюдением, охранной и пожарной сигнализациями, а также системами светового и голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях.

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