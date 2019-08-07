На 40 пешеходных переходах в Москве появится новая система безопасности

Короткая ссылка
На 40 пешеходных переходах в Москве должна появиться новая система безопасности, сообщает НСН.
На 40 пешеходных переходах в Москве появится новая система безопасности
  • © mos.ru

Об этом стало известно на публичном представлении закупки на выполнение соответствующих работ. Организатор мероприятия на площадке Московской торгово-промышленной палаты — департамент по конкурентной политике.

«В состaве зaкупки присутствуют 39 подземных пешеходных переходов и один нaдземный. Больше всего пешеходных переходов, которые будут обустроены по итогaм проведения зaкупки, рaсположено нa северо-востоке столицы — 13. Чуть меньше — 8 и 7 — нa юго-востоке и востоке соответственно», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

По его словам, проект включает охранную и пожарную сигнализации, системы светового и голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдение.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве изменили режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить