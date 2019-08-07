На 40 пешеходных переходах в Москве появится новая система безопасности

На 40 пешеходных переходах в Москве должна появиться новая система безопасности, сообщает НСН.

Об этом стало известно на публичном представлении закупки на выполнение соответствующих работ. Организатор мероприятия на площадке Московской торгово-промышленной палаты — департамент по конкурентной политике.

«В состaве зaкупки присутствуют 39 подземных пешеходных переходов и один нaдземный. Больше всего пешеходных переходов, которые будут обустроены по итогaм проведения зaкупки, рaсположено нa северо-востоке столицы — 13. Чуть меньше — 8 и 7 — нa юго-востоке и востоке соответственно», — заявил глава департамента Геннадий Дёгтев.

По его словам, проект включает охранную и пожарную сигнализации, системы светового и голосового оповещения о чрезвычайных ситуациях, видеонаблюдение.

Ранее портал Nation News сообщал, что в Москве изменили режим работы светофоров ещё на 22 пешеходных переходах.