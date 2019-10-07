В Кремле ответили на иск москвички из-за системы распознавания лиц

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал поданное москвичкой Алёной Поповой исковое заявление с просьбой запретить систему видеораспознавания лиц. Он подчеркнул, что дело «будет рассматривать суд и решать».

По его словам, жительница Москвы может обращаться в разные инстанции, однако «в целом это, конечно, вопрос, который больше касается служб безопасности».

«Технология распознавания лиц сейчас максимально широко применяется в подавляющем большинстве стран мира, это система, которая себя зарекомендовала в плане обеспечения безопасности, в плане поимки преступников, предотвращения террористических актов», — цитирует Пескова ТАСС.

Попова подала в Савёловский районный суд иск с требованием признать незаконным введение системы видеораспознавания. По её мнению, обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь.

В январе стало известно, что в 2019 году камеры видеонаблюдения на улицах столицы оснастят системой распознавания лиц.

В августе сообщалось, что крупные российские аэропорты тестируют алгоритмы распознавания лиц, до конца года будут известны результаты пилотных проектов.