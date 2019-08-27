Распознование лиц может скоро появиться в российских аэропортах
«Сейчас идут пилотные проекты, мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров», — цитирует ТАСС генерального директора компании NtechLab Александра Минина.
Он отметил, что до конца 2019 года — начала 2020 года будут известны результаты пилотных проектов.
«Мы пока не можем раскрыть информацию», — добавил Минин.
Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево планируют сократить количество голосовых сообщений.