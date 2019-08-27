Распознование лиц может скоро появиться в российских аэропортах

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Крупные аэропорты России уже тестируют алгоритмы распознавания лиц, массовое применение системы может занять до полутора лет.

«Сейчас идут пилотные проекты, мы не единственные, чей алгоритм тестируется, поэтому не можем подробно комментировать до объявления официальных тендеров», — цитирует ТАСС генерального директора компании NtechLab Александра Минина. 

Он отметил, что до конца 2019 года — начала 2020 года будут известны результаты пилотных проектов. 

«Мы пока не можем раскрыть информацию», — добавил Минин. 

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево планируют сократить количество голосовых сообщений. 

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