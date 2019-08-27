В Шереметьево планируют сократить количество голосовых сообщений

Аэропорт Шереметьево выступил с предложением сократить количество голосовых сообщений, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров и сотрудников сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила в Минтранс России письмо с предложением осуществить проект «Тихий аэропорт».

Также сообщается, что аэропорт Шереметьево должен стать пилотной площадкой для осуществления этого проекта.

Если проект в Шереметьево окажется успешным, то в 2020-м году подобную идею начнут внедрять в других аэропортах.

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц.