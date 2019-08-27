В Шереметьево планируют сократить количество голосовых сообщений

Короткая ссылка
Аэропорт Шереметьево выступил с предложением сократить количество голосовых сообщений, чтобы создать более комфортные условия для пассажиров и сотрудников сообщает газета «Известия».

Отмечается, что Международная ассоциация аэропортов (МАА) направила в Минтранс России письмо с предложением осуществить проект «Тихий аэропорт». 

Также сообщается, что аэропорт Шереметьево должен стать пилотной площадкой для осуществления этого проекта. 

Если проект в Шереметьево окажется успешным, то в 2020-м году подобную идею начнут внедрять в других аэропортах. 

Ранее сообщалось, что аэропорт Жуковский принял дополнительные меры для отпугивания птиц. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить