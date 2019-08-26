В аэропорту Симферополя заявили о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров

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В аэропорту Симферополя рассказали о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров, сообщает «Крыминформ».
В аэропорту Симферополя заявили о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров
  • РИА Новости

«24 августа стало рекордным для аэропорта Симферополь по числу отправленных в этом году пассажиров — 17,6 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.

Всего в субботу аэропорт обслужил более 32 тыс. пассажиров и обработал около 300 тонн багажа.

Предыдущий рекорд был установлен 14 июля 2019 года, когда за сутки аэропорт принял и отправил 31,4 тыс. человек.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.

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