В аэропорту Симферополя заявили о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров

В аэропорту Симферополя рассказали о рекорде по числу отправленных за сутки пассажиров, сообщает «Крыминформ».

«24 августа стало рекордным для аэропорта Симферополь по числу отправленных в этом году пассажиров — 17,6 тыс. человек», — заявили в пресс-службе.

Всего в субботу аэропорт обслужил более 32 тыс. пассажиров и обработал около 300 тонн багажа.

Предыдущий рекорд был установлен 14 июля 2019 года, когда за сутки аэропорт принял и отправил 31,4 тыс. человек.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области.