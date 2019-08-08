Володин проверил готовность аэропорта Гагарин в Саратовской области
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- РИА Новости
«Новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду», — заявил Володин, который находится в своём избирательном округе с рабочей поездкой.
Аэропорт должен открыться 20 августа. Он расположен в районе села Сабуровка. Доехать до него от Саратова на электричке можно будет за 40 минут.
Рассчитан аэропорт на приём до миллиона пассажиров в год.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 27% в июле.