Володин проверил готовность аэропорта Гагарин в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проверил готовность международного аэропорта Гагарин в Саратовской области, сообщает интернет-газета «Дни.ру».

«Новый аэропорт сможет принимать все типы самолетов и работать в любую погоду», — заявил Володин, который находится в своём избирательном округе с рабочей поездкой.

Аэропорт должен открыться 20 августа. Он расположен в районе села Сабуровка. Доехать до него от Саратова на электричке можно будет за 40 минут.

Рассчитан аэропорт на приём до миллиона пассажиров в год.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что пассажиропоток в аэропорту Симферополь вырос на 27% в июле.