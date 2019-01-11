Уличные камеры в Москве оснастят системой распознавания лиц

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В 2019 году камеры видеонаблюдения на улицах столицы оснастят системой распознавания лиц, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Уличные камеры в Москве оснастят системой распознавания лиц
  • ©mos.ru

«В 2018 году к городской системе видеонаблюдения мы подключили больше 7 тыс. камер. На сегодняшний день она насчитывает 167 тыс. камер, которые установлены во дворах, в подъездах, парках, школах, поликлиниках, на объектах торговли и строительства, а также в холлах органов исполнительной власти и других общественных местах», — написал Собянин на своей официальной странице в социальной сети.

Мэр отметил, что система распознавания лиц уже используется в столичном метрополитене, с помощью видеозаписей фиксируется около 70% правонарушений.

Видеокамеры помогают контролировать работу госучреждений, предотвращать нарушения и регулировать движение на дорогах, а также наказывать нарушителей. 

Собянин выразил уверенность, что благодаря налаженной системе видеонаблюдения Москва стала самым безопасным мегаполисом мира.

В декабре сообщалось о намерении властей Москвы использовать систему распознавания лиц для поиска преступников, которые находятся в розыске.

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