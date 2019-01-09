Собянин оценил темпы строительства метро в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин в беседе с kp.ru оценил темпы строительства метро в столице в 2018 году.
Собянин оценил темпы строительства метро в Москве
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Ввели 33 километра новых линий и открыли 17 станций — абсолютный рекорд за все 80 лет истории московского метростроения. В Солнцеве, на Селигерской, Беломорской улицах жители ждали метро несколько десятилетий», — заявил он.

По его словам, объём работы на ближайшие пять лет больше, чем за предыдущие восемь, и за 13 лет, с 2011 по 2023 год, нужно сделать в метро столько же, сколько сделано за предыдущие 75 лет.

Ранее, как сообщала интернет-газета «Дни.ру», в Стройкомплексе Москвы рассказали о строительстве западного и юго-западного участков Большой кольцевой линии метрополитена.

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