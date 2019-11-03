В Ленинградской области от взрыва снаряда времён войны погиб мужчина
- РИА Новости
«Мужчина, доставленный с термическими ожогами в тяжёлом состоянии, скончался», — приводит ТАСС слова Сланцевской межрайонной больницы, куда был госпитализирован пострадавший.
Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 2 ноября. В результате возгорания пороха во время разбора боеприпаса 57-летний мужчина получил термические ожоги.
В сентябре в Челябинской области в одном из общежитий Златоуста произошёл взрыв предмета, похожего на гранату, погиб один человек.