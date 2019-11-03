В Ленинградской области от взрыва снаряда времён войны погиб мужчина

В Ленинградской области мужчина, пострадавший в результате разрыва снаряда времён Великой Отечественной войны в жилом доме, скончался в больнице.

«Мужчина, доставленный с термическими ожогами в тяжёлом состоянии, скончался», — приводит ТАСС слова Сланцевской межрайонной больницы, куда был госпитализирован пострадавший.

Уточняется, что инцидент произошёл в субботу, 2 ноября. В результате возгорания пороха во время разбора боеприпаса 57-летний мужчина получил термические ожоги.

В сентябре в Челябинской области в одном из общежитий Златоуста произошёл взрыв предмета, похожего на гранату, погиб один человек.