В общежитии Златоуста один человек погиб в результате взрыва
- РИА Новости
«В одном из общежитий города Златоуста в ходе бытового конфликта между жильцами комнаты и посетителем произошёл хлопок от предмета, похожего на гранату», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МВД.
Угрожавший гранатой получил смертельные травмы.
По предварительным данным, госпитализированы двое мужчин и две женщины.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме в Находке в Приморском крае.