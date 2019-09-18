В общежитии Златоуста один человек погиб в результате взрыва

В одном из общежитий Златоуста (Челябинская область) произошёл взрыв предмета, похожего на гранату, погиб один человек.

«В одном из общежитий города Златоуста в ходе бытового конфликта между жильцами комнаты и посетителем произошёл хлопок от предмета, похожего на гранату», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального МВД.

Угрожавший гранатой получил смертельные травмы.

По предварительным данным, госпитализированы двое мужчин и две женщины.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме в Находке в Приморском крае.