После взрыва в жилом доме в Находке возбуждено уголовное дело
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту гибели двух человек», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в помещении общей кухни дома произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате чего погибли два человека, ещё двое пострадали.
Ранее источник сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке.
Позднее власти региона подтвердили, что в результате инцидента погибли два человека и два пострадали.