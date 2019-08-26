После взрыва в жилом доме в Находке возбуждено уголовное дело

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Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме в Находке в Приморском крае. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.
После взрыва в жилом доме в Находке возбуждено уголовное дело
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«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту гибели двух человек», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в помещении общей кухни дома произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате чего погибли два человека, ещё двое пострадали.

Ранее источник сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке.  

Позднее власти региона подтвердили, что в результате инцидента погибли два человека и два пострадали

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