После взрыва в жилом доме в Находке возбуждено уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после гибели двух человек в результате взрыва в жилом доме в Находке в Приморском крае. Об этом заявили в пресс-службе СК России по региону.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК России («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам») по факту гибели двух человек», — говорится в сообщении.

По данным следствия, в помещении общей кухни дома произошло самовоспламенение неустановленного предмета, в результате чего погибли два человека, ещё двое пострадали.

Ранее источник сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке.

Позднее власти региона подтвердили, что в результате инцидента погибли два человека и два пострадали.