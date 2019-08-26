Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке

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Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.
Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.

По его словам, взрыв произошёл в 17:30 по местному времени в доме на улице Заводская.

На месте находятся экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет», — заявил он.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке. 

В региональном Следственном комитете заявили, что уточняют информацию по источнику взрыва.

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