Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке

Два человека погибли и два пострадали в результате взрыва, предположительно, боевой гранаты в четырёхэтажном жилом доме в Находке в Приморском крае.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.

По его словам, взрыв произошёл в 17:30 по местному времени в доме на улице Заводская.

На месте находятся экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

«По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет», — заявил он.

Ранее источник в экстренных службах сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке.

В региональном Следственном комитете заявили, что уточняют информацию по источнику взрыва.