Власти Приморья подтвердили гибель двух человек при взрыве в Находке
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя региональной администрации.
По его словам, взрыв произошёл в 17:30 по местному времени в доме на улице Заводская.
На месте находятся экстренные службы, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
«По предварительной информации, два человека погибли, двое раненых (детей среди них нет), разрушения здания нет», — заявил он.
Ранее источник в экстренных службах сообщил о гибели двух человек при взрыве гранаты в доме в Находке.
В региональном Следственном комитете заявили, что уточняют информацию по источнику взрыва.