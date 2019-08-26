Источник: при взрыве в доме в Приморье погибли два человека 

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В Приморском крае в городе Находка в результате взрыва, предположительно, гранаты в жилом доме погибли два человека, есть пострадавшие. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в городских экстренных службах.
Источник: при взрыве в доме в Приморье погибли два человека 
  • РИА Новости

«Сегодня на улице Заводкой, 16 произошёл взрыв. Предположительно — граната. Погибли два человека, есть пострадавшие», — заявил источник.

В управлениях МВД и ФСБ по региону пока не прокомментировали эту информацию.

Как передаёт РИА Новости, представитель регионального СУ СК подтвердил, что в доме в Находке произошёл взрыв.

«Взрыв был. Информация по пострадавшим уточняется. По источнику взрыва тоже», — заявили в СК.

Ранее в Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме.

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