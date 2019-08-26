Источник: при взрыве в доме в Приморье погибли два человека
- РИА Новости
«Сегодня на улице Заводкой, 16 произошёл взрыв. Предположительно — граната. Погибли два человека, есть пострадавшие», — заявил источник.
В управлениях МВД и ФСБ по региону пока не прокомментировали эту информацию.
Как передаёт РИА Новости, представитель регионального СУ СК подтвердил, что в доме в Находке произошёл взрыв.
«Взрыв был. Информация по пострадавшим уточняется. По источнику взрыва тоже», — заявили в СК.
Ранее в Свердловской области два человека пострадали при хлопке газа в доме.