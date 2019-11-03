Госиспытания новой российской БМП завершаться к декабрю

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Усовершенствованная российская боевая машина пехоты БМП-2М завершит государственные испытания до 1 декабря.

«В настоящее время идут государственные испытания новейшей машины, до первого декабря они должны быть завершены», — цитирует ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Отмечается, что БМП-2М, оснащённая боевым модулем «Бережок» является глубокой модернизацией состоящей на вооружении БМП-2.

Также сообщается, что новая машина получила обновлённый модуль с системой управления огнем, улучшенной осведомленностью экипажа, новыми прицелами командира и наводчика, автоматическим гранатометом и противотанковым комплексом.

27 июня военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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