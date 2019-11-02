В Курской области три школьницы разрушили надгробия на кладбище

Курская полиция установила личности трёх школьниц, которые разрушили надгробия на шести могилах в городе Щигры Курской области.

«Личности подозреваемых в совершении вандализма установлены. В настоящее время назначено проведение проверки», — приводит РИА Новости сообщение регионального УМВД.

Отмечается, что несовершеннолетних и их родителей вызвали в отдел полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Видео с осквернением могил школьницами появилось в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что вандалы подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске.