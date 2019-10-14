В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны

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Вандалы подожгли венок у памятника героям Великой Отечественной войны в Красноярске. Пламя повредило монумент.
В Красноярске подожгли памятник героям Великой Отечественной войны
  • ©admkrsk.ru

Об этом говорится на сайте администрации города.

Уточняется, что инцидент произошёл возле мемориала на площади 50-летия Победы.

«Из-за пожара частично разрушена поверхность мемориала, пострадали имена героев и звезда Вечного огня. Силами администрации района мемориал будет восстановлен», — заявилазаместитель руководителя администрации Кировского района Олеся Ефимова.

Отмечается, что в полицию уже подано заявление по факту инцидента.

А апреле в Нефтеюганске сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, бросившего венок в Вечный огонь около памятника Воину-Освободителю.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.

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