В Саратове полиция задержала подозреваемых в осквернении памятника воинам-танкистам

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали двух человек, подозреваемых в осквернении памятника воинам-танкистам.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по городу.

Отмечается, что изначально был задержан один человек, который признался в содеянном и объяснил свой поступок тем, что «ему не понравился цвет танка». Как он пояснил, именно по этой причине он написал краской на боевой машине: «Прошу перекрасить Т-34 в достойный цвет». Позднее был задержан и второй возможный злоумышленник.

«Сотрудники УМВД России по Саратову задержали ещё одного местного жителя, подозреваемого в порче внешнего вида памятника танкистам. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное процессуальное решение», — сказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что полиция в Саратове ищет осквернивших памятник воинам-танкистам.

В ноябре 2018 года ФАН передавало, что в Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело в отношении вандала, который закрасил мемориальную доску времён Великой Отечественной войны, размещённую на фасаде здания на Невском проспекте.