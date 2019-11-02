Делегация во главе с архиепископом Иоанном посетила Троице-Сергиеву лавру

Делегация Архиепископии западноевропейских приходов во главе с архиепископом Дубнинским Иоанном посетила Свято-Троицкую Сергиеву лавру в Сергиевом посаде.

В Троицком соборе монастыря прошёл молебен у мощей преподобного Сергия Радонежского.

Ранее архиепископ Дубнинский Иоанн заявил, что присоединение Архиепископии западноевропейских приходов русской традиции к Русской православной церкви придаст импульс духовной жизни в Европе.

1 ноября Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал грамоту о восстановлении единства Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе и Русской православной церкви.

Грамота была подписана в двух экземплярах.

Один планируют вручить 3 ноября во время богослужения в храме Христа Спасителя архиепископу Дубнинскому Иоанну (Реннето), второй будет храниться в архиве Московской патриархии.