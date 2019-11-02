СК возбудил дело после пожара на складах в Кемерове
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- РИА Новости
«Дело возбуждено по ст. 143 УК России («Нарушение правил охраны труда»). В результате пожара один человек погиб и один пострадал», — сообщили Интерфаксу в ведомстве.
На сайте следственного управления отмечается, что рабочие в помещении «разгружали контейнер с отходами, произошло воспламенение груза».
Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек, ещё один пострадал.
Следственное управление организовало проверку по факту пожара.