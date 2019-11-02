Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове
«Один погиб. Мужчина. Ещё один, с отравлением продуктами горения лёгкой степени и ранами кистей, от госпитализации отказался», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.
Он добавил, что на месте работают две бригады скорой помощи.
Как сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области, пожар произошёл на одном из частных предприятий в районе Химпрома.
Ранее в городе Чехове Московской области произошёл крупный пожар на складе с древесиной, возгорание локализовано на площади 1,7 тыс. кв. м.