Один человек погиб при пожаре на складе в Кемерове

При пожаре в производственно-складских помещениях на частном предприятии в Кемерове погиб один человек.

«Один погиб. Мужчина. Ещё один, с отравлением продуктами горения лёгкой степени и ранами кистей, от госпитализации отказался», — цитирует РИА Новости пресс-секретаря Центра медицины катастроф по Кемеровской области Антона Дужика.

Он добавил, что на месте работают две бригады скорой помощи.

Как сообщает пресс-служба МЧС по Кемеровской области, пожар произошёл на одном из частных предприятий в районе Химпрома.

Ранее в городе Чехове Московской области произошёл крупный пожар на складе с древесиной, возгорание локализовано на площади 1,7 тыс. кв. м.