В Кемерове начали проверку после гибели человека при пожаре на складе
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«Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины 1992 года рождения», — цитирует представителя пресс-службы регионального главка СК России Интерфакс.
Следователи на месте устанавливают причину возгорания и обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек и ещё один пострадал.
В августе URA.RU передавало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.