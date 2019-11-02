В Кемерове начали проверку после гибели человека при пожаре на складе

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Следственное управление по Кемеровской области организовало проверку по факту пожара в производственно-складских помещениях в промышленной зоне Кемерова, в результате которого погиб мужчина.
В Кемерове начали проверку после гибели человека при пожаре на складе
  • © Максим Богодвид РИА Новости

«Проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины 1992 года рождения», — цитирует представителя пресс-службы регионального главка СК России Интерфакс.

Следователи на месте устанавливают причину возгорания и обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек и ещё один пострадал.

В августе URA.RU передавало о начале доследственной проверки в Курганской области после гибели трёх человек при пожаре.

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