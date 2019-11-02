Под Петербургом начали проверку из-за травмирования в драке подростков

Следственные органы Ленинградской области начали проверку по факту госпитализации двух подростков, получивших травмы и колото-резаные повреждения в результате конфликта, переросшего в драку.

«Вечером 1 ноября 2019 года на одной из улиц города Кудрово произошёл конфликт между двумя 14-летними подростками, в ходе которого оба несовершеннолетних получили телесные повреждения», — сообщили в пресс-службе областного главка СК России.

Уточняется, что у одного школьника травмы головы и лица, у другого — проникающее колото-резаное ранение живота.

Оба подростка госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Тем временем следователи намерены изучить условия проживания и обучения подростков и дать оценку деятельности субъектов профилактики правонарушений среди несовершеннолетних.

По информации источника Интерфакса, участники драки учатся в восьмом классе в одной школе.

Ранее URA.RU передавало о начале доследственнной проверки по факту конфликта в школе Пермского края.