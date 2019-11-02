Поиск пропавшего после ЧП в Находке члена экипажа приостановят на ночь
- РИА Новости
«Формально он считается пропавшим без вести. Поиски будут прерваны на ночь. Оповещение даётся проходящим мимо судам на этом участке, но активных поисков ночью не будет», — сообщили в ведомстве ТАСС.
Там также отметили, что днём к поискам привлекали судно «Ростов Великий» и средства Государственной инспекции по маломерным судам.
Ранее сообщалось, что из-за взрыва на танкере «Залив Америка» два человека погибли, ещё один пропал без вести.
Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.