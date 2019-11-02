Поиск пропавшего после ЧП в Находке члена экипажа приостановят на ночь

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Спасатели приостановят на ночь поиски пропавшего после взрыва на танкере в Находке члена экипажа. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта.
Поиск пропавшего после ЧП в Находке члена экипажа приостановят на ночь
  • РИА Новости

«Формально он считается пропавшим без вести. Поиски будут прерваны на ночь. Оповещение даётся проходящим мимо судам на этом участке, но активных поисков ночью не будет», — сообщили в ведомстве ТАСС.

Там также отметили, что днём к поискам привлекали судно «Ростов Великий» и средства Государственной инспекции по маломерным судам.

Ранее сообщалось, что из-за взрыва на танкере «Залив Америка» два человека погибли, ещё один пропал без вести. 

Следователи возбудили уголовное дело по факту происшествия.

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