Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Кемерове
- РИА Новости
Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.
«Открытое горение ликвидировано, площадь остаётся 800 кв. м. На месте продолжают работать специалисты, также ведутся работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.
Там уточнили, что спасатели разбирают конструкции и ищут скрытые очаги возгорания.
Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек, ещё один пострадал.
Следственное управление организовало проверку по факту пожара.