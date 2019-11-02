Спасатели ликвидировали открытое горение на складе в Кемерове

Спасатели ликвидировали горение в производственно-складских помещениях в Кемерове, где в результате пожара погиб человек.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

«Открытое горение ликвидировано, площадь остаётся 800 кв. м. На месте продолжают работать специалисты, также ведутся работы по установлению причин и обстоятельств произошедшего», — заявили в ведомстве.

Там уточнили, что спасатели разбирают конструкции и ищут скрытые очаги возгорания.

Ранее сообщалось, что при пожаре на складе на частном предприятии в Кемерове погиб один человек, ещё один пострадал.

Следственное управление организовало проверку по факту пожара.