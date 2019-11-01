В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр 2. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила около 100 кв. м.

АГН «Москва»

«Принятыми мерами в 16:58 пожар был локализован, а в 17:08 — ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства. Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. В доме частично обрушилась шахта лифта.