В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы

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В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, дом 16/18, стр 2. По данным спасателей, общая площадь возгорания составила около 100 кв. м.
В МЧС сообщили о ликвидации пожара в жилом доме в центре Москвы
  • АГН «Москва»

«Принятыми мерами в 16:58 пожар был локализован, а в 17:08 — ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее стало известно, что в результате инцидента пострадали пять человек. В доме частично обрушилась шахта лифта

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