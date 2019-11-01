В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта

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Шахта лифта частично обрушилась в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме в центре Москвы. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы города.
В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
  • РИА Новости

«Произошло частичное обрушение шахты лифта», — говорится в сообщении.

Как отмечается, жильцов дома эвакуируют.

«Проводится эвакуация, группировка сил и средств наращивается», — добавил представитель экстренных служб.

По его словам, огонь по деревянным перекрытиям распространяется на верхние этажи. Он уточнил, что горящий дом был построен в 1915 году.

Как заявили в МЧС России по столице, более 20 человек удалось спасти при пожаре. 

Ранее сообщалось, что при пожаре на Большой Сухаревской площади пострадали пять человек, они получили отравление дымом.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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