В горящем в центре Москвы жилом доме частично обрушилась шахта лифта
- РИА Новости
«Произошло частичное обрушение шахты лифта», — говорится в сообщении.
Как отмечается, жильцов дома эвакуируют.
«Проводится эвакуация, группировка сил и средств наращивается», — добавил представитель экстренных служб.
По его словам, огонь по деревянным перекрытиям распространяется на верхние этажи. Он уточнил, что горящий дом был построен в 1915 году.
Как заявили в МЧС России по столице, более 20 человек удалось спасти при пожаре.
Ранее сообщалось, что при пожаре на Большой Сухаревской площади пострадали пять человек, они получили отравление дымом.
В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.