Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы

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Пять человек пострадали в результате пожара в жилом доме на Большой Сухаревской площади в Москве. По данным регионального управления МЧС, люди получили отравление дымом.
Пять человек пострадали в результате пожара в центре Москвы
  • РИА Новости

«По предварительным данным, в результате пожара в восьмиэтажном жилом доме на Большой Сухаревской площади пять человек наглотались дыма», — приводит РИА Новости слова представителя ведомства.

ГУ МЧС по Москве в 15:19 зафиксировало сообщение о пожаре в квартире на восьмом этаже в жилом доме по адресу Большая Сухаревская площадь, д. 16/18, стр. 2. 

Ранее в городе Петушки Владимирской области в торговом центре «Экватор» произошёл пожар на площади 1,5 тыс. кв. м.

В июне URA.RU передавало, что из ТЦ в Екатеринбурге эвакуировали 1,5 тыс. человек из-за пожара.

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