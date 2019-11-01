Во Владимирской области загорелся торговый центр

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В городе Петушки Владимирской области в торговом центре «Экватор» произошёл пожар на площади 1,5 тыс. кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал.
Во Владимирской области загорелся торговый центр
  • © Максим Богодвид
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

«Сообщение о пожаре поступило около 11:15 мск. Возгорание произошло в торговом комплексе «Экватор» в Петушках около железнодорожного вокзала», — заявили в МЧС.

Отмечается, что 15 человек самостоятельно эвакуировались до прибытия спасателей. Отмечается, что в настоящее время площадь пожара составляет около 1,5 тыс. кв. м.

Ранее в Чехове произошёл пожар площадью 1700 кв. м на складе.

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