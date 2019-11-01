Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет более 75%
- РИА Новости
«Общая готовность «Тавриды» составляет уже 77%. Первые машины поедут по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя в следующем сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря крымского управления компании Григория Назарова.
В мае в Минтрансе рассказали, что уровень готовности магистральной трассы «Таврида» в Крыму, которая должна связать Керчь и Севастополь, составляет 60%.