Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет более 75%

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Представитель генерального подрядчика строительства трассы «Таврида» в Крыму АО «ВАД» сообщил, что общая готовность объекта составляет 77%.
Готовность трассы «Таврида» в Крыму составляет более 75%
  • РИА Новости

«Общая готовность «Тавриды» составляет уже 77%. Первые машины поедут по четырём полосам трассы от Керчи до Севастополя в следующем сентябре. Ввод дороги в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря крымского управления компании Григория Назарова.

В мае в Минтрансе рассказали, что уровень готовности магистральной трассы «Таврида» в Крыму, которая должна связать Керчь и Севастополь, составляет 60%.

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