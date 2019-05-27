На трассе «Таврида» начали монтировать пешеходные переходы

На первом этапе федеральной трассы «Таврида» в Крыму начали монтировать пролётные строения пешеходных путепроводов, сообщает kp.ru.

«Монтаж ведётся на трёх пешеходниках из 30, которые будут построены на 250 км трассы», — заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Внутри лестничных спусков будут установлены лифты для маломобильных граждан.

Переходы должны заработать в конце 2020 года — после ввода трассы в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что трасса «Таврида» в Крыму готова на 60%.

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