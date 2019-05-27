На трассе «Таврида» начали монтировать пешеходные переходы
- © пресс-служба Крымского стройуправления АО "ВАД"
«Монтаж ведётся на трёх пешеходниках из 30, которые будут построены на 250 км трассы», — заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.
Внутри лестничных спусков будут установлены лифты для маломобильных граждан.
Переходы должны заработать в конце 2020 года — после ввода трассы в эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что трасса «Таврида» в Крыму готова на 60%.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.