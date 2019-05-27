На трассе «Таврида» начали монтировать пешеходные переходы

Короткая ссылка
На первом этапе федеральной трассы «Таврида» в Крыму начали монтировать пролётные строения пешеходных путепроводов, сообщает kp.ru.
На трассе «Таврида» начали монтировать пешеходные переходы
  • © пресс-служба Крымского стройуправления АО "ВАД"

«Монтаж ведётся на трёх пешеходниках из 30, которые будут построены на 250 км трассы», — заявил пресс-секретарь крымского строительного управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

Внутри лестничных спусков будут установлены лифты для маломобильных граждан.

Переходы должны заработать в конце 2020 года — после ввода трассы в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что трасса «Таврида» в Крыму готова на 60%.

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил развитие полуострова за пять лет в составе России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить