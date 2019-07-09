Строители «Тавриды» начали закрывать плитой вход в пещеру под трассой

Над пещерой, обнаруженной при строительстве трассы «Таврида», начались работы по установке свай для распределительной плиты, которая закроет вход в карстовую полость.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«Для того чтобы обеспечить безопасность над участком пещеры, проходящем перпендикулярно основному ходу трассы, мы построим монолитную железобетонную плиту на свайном фундаменте, по которому пройдут четыре полосы «Тавриды», — рассказал пресс-секретарь крымского управления АО «ВАД» Григорий Назаров.

По его словам, протяжённость плиты составляет около 130 м. Фундамент будет состоять из 85 свай.

Ранее сообщалось, что строители «Тавриды» открыли объездную дорогу вдоль карстовой пещеры.