Диетолог рассказала, как прийти в форму после праздников

Врач-диетолог Анна Петрина поделилась советами, как привести организм в норму после ноябрьских праздников.

По мнению эксперта, после праздников стоит устроить разгрузочный день на минеральной воде или зелёном чае. Привести себя в порядок также помогут занятия спортом и любая физическая активность.

«При движении мышцы выделяют огромное количество веществ, которые регулируют наши обменные процессы. Они запустят метаболизм и помогут желудочно-кишечному тракту. После активного дня можно сходить в парилку, пить чай с травами. Если нет повышенного давления и других противопоказаний», — пояснила Петрина сайту «Москва 24».

Среди других способов эксперт выделила беззондовый тюбаж — процедуру очищения, включающую приём минеральной воды с сорбентом и магнезией натощак. Однако перед процедурой необходима консультация специалиста, уточнила она.

Людям, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, нужно заранее позаботиться об организме и принять ферменты. Но лучше всего, по мнению специалиста, не злоупотреблять алкоголем, жирной пищей и знать свою меру.

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