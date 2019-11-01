Сервис «Европротокол онлайн» запускают в тестовом режиме в пяти регионах России

Короткая ссылка
Сервис «Европротокол онлайн» запускают в тестовом режиме с 1 ноября в пяти регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.
Сервис «Европротокол онлайн» запускают в тестовом режиме в пяти регионах России
  • Pixabay

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, услуга доступна в Татарстане.

Приложение «Помощник ОСАГО» использует данные с портала госуслуг. Его можно скачать в Google Play и App Store. Он позволит заполнять европротокол в электронном виде.

В Минкомсвязи рассказали, что представители Татарстана сами обратились к разработчикам с просьбой включить его в перечень пилотных регионов.

«Помощник ОСАГО» разработан Российским союзом автостраховщиков и Банком России при поддержке Минкомсвязи.

«Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале госуслуг», — заявили в ведомстве.

Заполненная и подписанная обоими участниками ДТП форма европротокола будет передана в базу РСА, а в приложении придёт уведомление об успешном завершении оформления аварии. После отправки извещения водители смогут покинуть место инцидента, не создавая лишних пробок, отметили в Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить