Сервис «Европротокол онлайн» запускают в тестовом режиме в пяти регионах России

Сервис «Европротокол онлайн» запускают в тестовом режиме с 1 ноября в пяти регионах России, сообщают «Известия» со ссылкой на Минкомсвязи.

Помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, услуга доступна в Татарстане.

Приложение «Помощник ОСАГО» использует данные с портала госуслуг. Его можно скачать в Google Play и App Store. Он позволит заполнять европротокол в электронном виде.

В Минкомсвязи рассказали, что представители Татарстана сами обратились к разработчикам с просьбой включить его в перечень пилотных регионов.

«Помощник ОСАГО» разработан Российским союзом автостраховщиков и Банком России при поддержке Минкомсвязи.

«Все данные (водительское удостоверение, свидетельство о регистрации авто, страховой полис) для оформления извещения поступают из профилей водителей на портале госуслуг», — заявили в ведомстве.

Заполненная и подписанная обоими участниками ДТП форма европротокола будет передана в базу РСА, а в приложении придёт уведомление об успешном завершении оформления аварии. После отправки извещения водители смогут покинуть место инцидента, не создавая лишних пробок, отметили в Минкомсвязи.

Ранее сообщалось, что ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу.

Автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).