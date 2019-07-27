ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу

Короткая ссылка
Госавтоинспекция России рассчитывает в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП без пострадавших по европротоколу, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.
ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу
  • © Александр Вильф
  • РИА Новости

«Мы стремимся к 2030 году к нулевой смертности, так, наверное, в какой-то период времени мы достигнем того, что в рамках европротокола можно будет оформлять практически до 100% ДТП без пострадавших», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Кузин, с каждым годом выездов сотрудников Госавтоинспекции на мелкие ДТП становится всё меньше.

По его словам, за шесть месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было оформлено 1,9 млн ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Европротокол — это упрощённый порядок оформления аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции. 

Ближайшей осенью автомобилистов ждут новые изменения при упрощённом оформлении мелких ДТП без участия сотрудников полиции. С 1 октября для получения выплат от 100 тыс. до 400 тыс. рублей по европротоколу автомобилистам надо будет воспользоваться мобильным приложением. 

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить