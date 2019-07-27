ГИБДД планирует добиться оформления до 100% мелких ДТП по европротоколу

Госавтоинспекция России рассчитывает в будущем добиться оформления до 100% мелких ДТП без пострадавших по европротоколу, сообщил замглавы ГИБДД Владимир Кузин.

«Мы стремимся к 2030 году к нулевой смертности, так, наверное, в какой-то период времени мы достигнем того, что в рамках европротокола можно будет оформлять практически до 100% ДТП без пострадавших», — приводит его слова ТАСС.

Как подчеркнул Кузин, с каждым годом выездов сотрудников Госавтоинспекции на мелкие ДТП становится всё меньше.

По его словам, за шесть месяцев текущего года сотрудниками ГИБДД было оформлено 1,9 млн ДТП, что на 17,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Европротокол — это упрощённый порядок оформления аварии без вызова сотрудников Госавтоинспекции.

Ближайшей осенью автомобилистов ждут новые изменения при упрощённом оформлении мелких ДТП без участия сотрудников полиции. С 1 октября для получения выплат от 100 тыс. до 400 тыс. рублей по европротоколу автомобилистам надо будет воспользоваться мобильным приложением.

Подробнее — в материале RT.