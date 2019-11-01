«Рособоронэкспорт» в 2019 году поставил оружие в 43 страны

Глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что в 2019 году компания поставила вооружение в 43 страны на $11 млрд.

«Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более $11 млрд, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки», — приводит пресс-служба «Рособоронэкспорта» слова Михеева.

Он отметил, что портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около $50 млрд, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперёд.

Также Михеев заявил, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов систем С-400 в Турцию.