«Рособоронэкспорт» в 2019 году поставил оружие в 43 страны
- РИА Новости
«Несмотря на жесточайшую конкуренцию, в 2019 году мы уже смогли поставить продукцию в 43 страны мира на сумму более $11 млрд, подписали более 800 контрактных документов на будущие поставки», — приводит пресс-служба «Рособоронэкспорта» слова Михеева.
Он отметил, что портфель заказов компании продолжает оставаться на уровне около $50 млрд, гарантируя загрузку российских оборонных предприятий на несколько лет вперёд.
Также Михеев заявил, что Россия досрочно завершила поставки всех компонентов систем С-400 в Турцию.