В России вступили в силу новые ГОСТы на пшеничный и ржаной хлеб

С 1 ноября в России вступили в силу овые межгосударственные стандарты (ГОСТы) для хлебобулочных изделий из ржаной и пшеничной муки.

Как сообщает РИА Новости, в частности понятие «хлебца» и отменяют требования к запаху хлеба.

Отмечается, что новые требования ГОСТов распространяются на хлебобулочные изделия из ржаной и пшеничной хлебопекарной муки, а также из их смеси, которые предназначены для употребления в пищу и, в качестве сырья, для производства панировочных сухарей.

При этом в пресс-службе Российской гильдии пекарей и кондитеров сообщили, что эти изменения касаются только ввода новых терминов и определений, и никак не призваны повлиять на качество и цену продукции.

Ранее НСН сообщала со ссылкой на сайт Союза потребителей, что «Росконтроль» отчитался о результатах проверки нарезных батонов.