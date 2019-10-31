В Госдуме призвали разработать новые критерии установления инвалидности

Короткая ссылка
Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с «Парламентской газетой» призвал разработать новые критерии установления инвалидности.
В Госдуме призвали разработать новые критерии установления инвалидности
  • © duma.gov.ru

«К депутатам поступают жалобы от населения на то, что им необъективно занижают группы инвалидности. В системе установления инвалидности действительно есть серьёзные изъяны», — сказал он.

Как считает Говорин, выходом из ситуации могла бы стать разработка новых критериев, которые бы жёстко исполнялись.

Депутат добавил, что методика должна стать совершенно прозрачной и понятной для граждан.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки, которые были допущены при обследовании пациентов и установлении инвалидности.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить