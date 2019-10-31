В Госдуме призвали разработать новые критерии установления инвалидности
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«К депутатам поступают жалобы от населения на то, что им необъективно занижают группы инвалидности. В системе установления инвалидности действительно есть серьёзные изъяны», — сказал он.
Как считает Говорин, выходом из ситуации могла бы стать разработка новых критериев, которые бы жёстко исполнялись.
Депутат добавил, что методика должна стать совершенно прозрачной и понятной для граждан.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин не исключил ужесточения наказания для медиков за ошибки, которые были допущены при обследовании пациентов и установлении инвалидности.