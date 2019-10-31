Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
- РИА Новости
«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — говорится в сообщении.
Ранее РБК, ссылаясь на данные Минздрава, писал о сокращении врачей в 54 регионах.
Как утверждалось в материале, наиболее негативная динамика зафиксирована в Бурятии и Новосибирской области.
Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.
В ведомстве при этом отметили, что тенденция, наоборот, положительная.