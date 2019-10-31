Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах

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Численность врачей в российских регионах не сократилась, при подтверждении информации о снижении числа врачей произошла техническая ошибка. Об этом, как передаёт РИА Новости, заявили в пресс-службе Минздрава России.
Минздрав опроверг данные о снижении числа врачей в 54 регионах
  • РИА Новости

«Данные, подлинность которых первоначально была подтверждена, подлежат уточнению в связи с технической ошибкой», — говорится в сообщении.  

Ранее РБК, ссылаясь на данные Минздрава, писал о сокращении врачей в 54 регионах.

Как утверждалось в материале, наиболее негативная динамика зафиксирована в Бурятии и Новосибирской области.

Позднее новосибирский Минздрав опроверг данные о сокращении числа врачей в регионе в 2018 году.

В ведомстве при этом отметили, что тенденция, наоборот, положительная.

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