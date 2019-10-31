В Новосибирской области опровергли сокращение врачей на 58%
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«Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности», — сказали РИА Новости в Минздраве.
Там подчеркнули, что количество медиков увеличилось. Всего в прошлом году в области было 11 090 медработников всех специальностей, с учётом работающих в федеральных учреждениях.
Ранее РБК со ссылкой на данные Минздрава России сообщило о сокращении врачей в 54 регионах. В материале говорилось, что наиболее негативная динамика зафиксирована в Бурятии и Новосибирской области.