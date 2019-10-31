В Новосибирской области опровергли сокращение врачей на 58%

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Министерство здравоохранения Новосибирской области опровергло данные о том, что число врачей в регионе в 2018 году якобы сократилось на 58%. В ведомстве отметили, что тенденция, наоборот, положительная.
В Новосибирской области опровергли сокращение врачей на 58%
  • Pixabay

«Представленная в ряде СМИ информация о том, что в Новосибирской области в 2018 году количество врачей сократилось на 58%, не соответствует действительности», — сказали РИА Новости в Минздраве.

Там подчеркнули, что количество медиков увеличилось. Всего в прошлом году в области было 11 090 медработников всех специальностей, с учётом работающих в федеральных учреждениях. 

Ранее РБК со ссылкой на данные Минздрава России сообщило о сокращении врачей в 54 регионах. В материале говорилось, что наиболее негативная динамика зафиксирована в Бурятии и Новосибирской области.



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