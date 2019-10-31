Эксперт прокомментировала возможный рост цен на парфюмерную продукцию

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Исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации Александра Скоробогатова оценила новые правила маркировки парфюмерной продукции, которые могут привести к резкому росту цен на духи из Европы и Америки и сокращению их количества на рынке.

В беседе с НСН она согласилась с прогнозами Ассоциации прямых продаж, в соответствии с которыми рост цен в сегменте составит от 5 до 10%.

«Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении, то у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам», — пояснила Скоробогатова.

Планируется, что новые правила маркировки, предложенные Минпромторгом, вступят в силу 1 июля 2020 года.

В 2018 году правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров. 

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