Эксперт прокомментировала возможный рост цен на парфюмерную продукцию
В беседе с НСН она согласилась с прогнозами Ассоциации прямых продаж, в соответствии с которыми рост цен в сегменте составит от 5 до 10%.
«Это коснётся всей парфюмерной продукции: духов, одеколонов, туалетной воды. У нас, конечно, популярна зарубежная парфюмерия, но если говорить о представленности на рынке, то в денежном выражении парфюмерия зарубежного производства представлена больше, чем российская. А если говорить в штучном выражении, то у нас на рынке российской и зарубежной парфюмерии примерно пополам», — пояснила Скоробогатова.
Планируется, что новые правила маркировки, предложенные Минпромторгом, вступят в силу 1 июля 2020 года.
В 2018 году правительство утвердило перечень подлежащих обязательной маркировке товаров.