В ФАР оценили новые правила ОСАГО

Глава Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с сайтом «Москва 24» прокомментировал новую редакцию закона об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО).

«Страховщики сами создали эту проблему. А сейчас стоимость полисов постоянно повышают и люди уходят в теневую экономику», — заявил он.

Как считает эксперт, лучше развивать современные методы проверки наличия ОСАГО у водителей.

«Сейчас делают проверку по камерам. Пока по ним нельзя выписать штрафы, но можно использовать в качестве мониторинга. С помощью этого нужно отладить систему», — отметил Канаев.

По его словам, каждый автомобилист начнёт покупать полис, поскольку будет понимать, что никуда без него не уедет.

Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона.