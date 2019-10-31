В ФАР оценили новые правила ОСАГО
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- РИА Новости
«Страховщики сами создали эту проблему. А сейчас стоимость полисов постоянно повышают и люди уходят в теневую экономику», — заявил он.
Как считает эксперт, лучше развивать современные методы проверки наличия ОСАГО у водителей.
«Сейчас делают проверку по камерам. Пока по ним нельзя выписать штрафы, но можно использовать в качестве мониторинга. С помощью этого нужно отладить систему», — отметил Канаев.
По его словам, каждый автомобилист начнёт покупать полис, поскольку будет понимать, что никуда без него не уедет.
Ранее автомобильный эксперт Игорь Моржаретто в беседе с НСН прокомментировал новую редакцию закона.