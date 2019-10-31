Фрегат ЧФ вернулся в пункт базирования после учебного морского боя

Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в пункт базирования после учебного морского боя, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.

Роль условного противника сыграл малый противолодочный корабль «Касимов».

По сценарию, он приблизился к морской охраняемой зоне в акватории Чёрного моря, на связь с фрегатом не выходил и на запросы не отвечал.

При возникновении «угрозы» поражения корабельной группировки и объектов инфраструктуры экипаж «уничтожил» корабль условного противника.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря.