Фрегат ЧФ вернулся в пункт базирования после учебного морского боя
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- РИА Новости
Роль условного противника сыграл малый противолодочный корабль «Касимов».
По сценарию, он приблизился к морской охраняемой зоне в акватории Чёрного моря, на связь с фрегатом не выходил и на запросы не отвечал.
При возникновении «угрозы» поражения корабельной группировки и объектов инфраструктуры экипаж «уничтожил» корабль условного противника.
Ранее «Крыминформ» сообщало, что фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря.