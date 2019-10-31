Фрегат ЧФ вернулся в пункт базирования после учебного морского боя

Короткая ссылка
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в пункт базирования после учебного морского боя, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота.
Фрегат ЧФ вернулся в пункт базирования после учебного морского боя
  • © Елена Палажченко
  • РИА Новости

Роль условного противника сыграл малый противолодочный корабль «Касимов».

По сценарию, он приблизился к морской охраняемой зоне в акватории Чёрного моря, на связь с фрегатом не выходил и на запросы не отвечал.

При возникновении «угрозы» поражения корабельной группировки и объектов инфраструктуры экипаж «уничтожил» корабль условного противника.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить