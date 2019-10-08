Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря
- ©Алексей Мальгавко
- РИА Новости
Роль условного противника сыграл самолёт Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. По сценарию бомбардировщик получил сведения о местонахождении фрегата и «атаковал» его.
Корабельный расчёт боевого информационного поста нашёл и классифицировал условные цели. Расчёт ПВО произвёл электронные пуски зенитных ракет.
Ранее сообщалось, что более десяти кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для учений.
Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».