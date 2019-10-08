Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря

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Расчёты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» отработали в акватории Чёрного моря отражение авиаудара условного противника, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.
Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря
  • ©Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Роль условного противника сыграл самолёт Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. По сценарию бомбардировщик получил сведения о местонахождении фрегата и «атаковал» его.

Корабельный расчёт боевого информационного поста нашёл и классифицировал условные цели. Расчёт ПВО произвёл электронные пуски зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что более десяти кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для учений.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».

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