Фрегат «Адмирал Эссен» провёл учения ПВО в акватории Чёрного моря

Расчёты противовоздушной обороны фрегата «Адмирал Эссен» отработали в акватории Чёрного моря отражение авиаудара условного противника, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексея Рулёва.

Роль условного противника сыграл самолёт Су-24М из состава Морской авиации и ПВО ЧФ. По сценарию бомбардировщик получил сведения о местонахождении фрегата и «атаковал» его.

Корабельный расчёт боевого информационного поста нашёл и классифицировал условные цели. Расчёт ПВО произвёл электронные пуски зенитных ракет.

Ранее сообщалось, что более десяти кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для учений.

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с Nation News оценил учения «Центр-2019».