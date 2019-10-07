Более десяти кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для учений

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Более десяти кораблей и судов обеспечения Черноморского флота вышли в море для проведения учений, сообщает «Крыминформ» со ссылкой на начальника отдела информационного обеспечения ЧФ Алексея Рулёва.
Более десяти кораблей и судов обеспечения ЧФ вышли в море для учений
  • © Александр Мельников
  • РИА Новости

К манёврам привлекли фрегат «Адмирал Эссен», подводную лодку «Колпино», малые противолодочные корабли «Касимов» и «Суздалец».

«В ходе учения экипажи кораблей отработают задачи по обнаружению и уничтожению подводной лодки условного противника, а экипажу подводной лодки предстоит скрытно атаковать надводную и наземную цели и осуществить уклонение от воздействия торпедного и бомбового вооружения кораблей», — рассказал Рулёв.

Занятия завершатся 11 октября.

В августе «ПолитЭксперт» сообщал, что военные России и Монголии провели тренировку в рамках манёвров «Селенга-2019».

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