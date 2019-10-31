Эксперт оценил увеличение объёмов потребления тыквы в России

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Директор «Центрального рынка» на Трубной площади и на Маросейке Евгений Моргачёв рассказал в беседе с «Газетой.Ru», что россияне стали чаще потреблять тыкву.
Эксперт оценил увеличение объёмов потребления тыквы в России
  • © Таисия Воронцова
  • РИА Новости

По его словам, в последние годы спрос на тыквы вырос даже без привязки к Хеллоуину, который традиционно отмечают 31 октября. По его мнению, это может быть связано с изменением культуры питания.

«Благодаря популяризации ЗОЖ и вегетарианства растёт потребление в пищу тыквы, которая богата питательными элементами. За последние пару лет потребление овоща среди россиян выросло примерно в три раза», — пояснил он.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору тыквы при покупке.

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