Эксперт оценил увеличение объёмов потребления тыквы в России
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- РИА Новости
По его словам, в последние годы спрос на тыквы вырос даже без привязки к Хеллоуину, который традиционно отмечают 31 октября. По его мнению, это может быть связано с изменением культуры питания.
«Благодаря популяризации ЗОЖ и вегетарианства растёт потребление в пищу тыквы, которая богата питательными элементами. За последние пару лет потребление овоща среди россиян выросло примерно в три раза», — пояснил он.
Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что в Роскачестве дали рекомендации по выбору тыквы при покупке.