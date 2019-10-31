«Росконтроль» рассказал о результатах проверки тушёнки

Специалисты «Росконтроля» рассказали о результатах проверки говяжьей и свиной тушёнки, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на сайт организации.

Исследовано 19 образцов различных брендов.

За большое количество нарушений образцы производителей «Главпродукт», «Сделано в СССР/Салют», «Добротный продукт», «Спецпроект», «Скопинский», «Сохраним традиции», «Рузком», «Русь», «Неприкосновенный запас», «Елинский», «Курганский стандарт» и «Окей» занесены в чёрный список.

Утверждается, что они не соответствовали ГОСТу, указанному на упаковке.

Образцы брендов «Мясницкий ряд» и «Ремит» внесены в список товаров с замечаниями.

В тушёнке марок «Скопинский», «Главпродукт» и «Елинский пищевой комбинат» доля мяса признана ниже заявленной нормы.

Как рассказали специалисты, свинина марок «Честный продукт», «Барс», «Йошкар-Олинский мясокомбинат» и говядина марки «Йошкар-Олинский мясокомбинат» соответствуют всем стандартам.

Ранее НСН сообщала, что «Росконтроль» рассказал о результатах проверки нарезных батонов.