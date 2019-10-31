В Оренбурге установили бюст экс-министру внутренних дел России Тимашеву

В Оренбурге установили бюст экс-министру внутренних дел, государственному и военному деятелю Александру Тимашеву, сообщает RIA56.

В церемонии открытия приняли участие первый вице-губернатор Сергей Балыкин, главный федеральный инспектор по Оренбургской области Ринат Гильмутдинов, председатель Законодательного собрания области Сергей Грачев, мэр Оренбурга Дмитрий Кулагин.

«Наш земляк Александр Егорович Тимашев, памятник которому мы сегодня открываем, был личностью неординарной. Жизненный путь Александра Егоровича — путь верного, преданного и беззаветного служения Отечеству», — заявил Балыкин.

Он напомнил, что Тимашев был военным генерал-губернатором Казанской, Вятской и Пермской губерний, почётным гражданином 20 российских городов, членом Государственного совета.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что открытие памятника «Оружейникам Удмуртии, героям трудового фронта Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.» пройдёт 7 ноября в Ижевске.